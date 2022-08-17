В украинской власти обсуждают проект такой налоговой реформы, которая предполагает введение 10%-ного налога на прибыль, 10%-ной ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и 10%-го налога на добавленную стоимость (НДС).

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма в интервью украинской версии Forbes.

"Окончательного решения еще нет. Но да, мы действительно обсуждаем модель, которая называется "10–10–10": 10% – налог на прибыль, 10% – НДФЛ и 10% – НДС, а также отмена ЕСВ и военный сбор 3%. Однако при этом почти полная отмена всех льгот, усиление ответственности за нарушение налогового законодательства и такие вещи, как, например, доступ налоговой к информации о банковских счетах для предотвращения уклонения от уплаты налогов", – рассказал Шурма.

Ранее "Страна" сообщала, что Верховная Рада провалила принятие законопроекта о возвращении акцизного сбора на топливо на уровне 100 евро за 1000 литров.

Между тем в Кабмине считают, что возврат акциза на топливо не повлияет на его стоимость для населения.