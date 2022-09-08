Польша согласилась присоединиться к Латвии, Литве и Эстонии в сфере политики по недопуску россиян на свою территорию.

Об этом говорится в совместном заявлении премьеров Эстонии, Латвии, Литвы и Польши, которое публикует пресс-служба правительства Польши.

"Эстония, Латвия, Литва и Польша согласовали совместный региональный подход и настоящим выражают политическую волю и твердое намерение ввести временные меры для российских граждан, имеющих визы ЕС, для противодействия непосредственным угрозам общественному порядку и безопасности и ограничить въезд в Шенгенскую зону для граждан России, путешествующих с туристическими, культурными, спортивными и деловыми целями", - говорится в заявлении.

Уточняется, что временные меры, основанные на общем подходе, должны вступить в силу отдельно в каждой стране до 19 сентября 2022 года.

"Мы подчеркиваем, что это не полный запрет на въезд, и будут сохранены взаимно согласованные разумные исключения для диссидентов, лиц, въезжающих с гуманитарными целями, их членов семьи, владельцев видов на жительство, чтобы облегчить перевозку товаров и транспортные услуги, дипломатические миссии, транзит для путешественников в и из Калининграда и т. д. Полностью поддерживаем необходимость продолжать поддерживать противников путинского режима и давать им возможность покинуть Россию", - уточняется в заявлении премьеров.

Напомним, ранее сообщалось, что 7 сентября Литва, Латвия и Эстония "достигли принципиального соглашения" об ограничении передвижения российских граждан через свои границы с Россией и Беларусью.

Сегодня Эстония заявила, что закрывает с 19 сентября въезд для граждан России, в том числе, имеющим шенгенские визы, которые были выданы третьими государствами.

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