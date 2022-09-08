Эстония с 19 сентября закрывает въезд для граждан России, в том числе, имеющим шенгенские визы, которые были выданы третьими государствами.

Об этом заявил на пресс-конференции 8 сентября министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

"Не приезжайте в Эстонию с шенгенскими визами, вам здесь не рады!" - обратился он к гражданам РФ.

По его словам, с аналогичными ограничениями выступят и другие государства балтийского региона.

Как писала "Страна", восточные государства Евросоюза потребовали от Еврокомиссии ужесточить визовую политику в отношении России и ее граждан, а до тех пор угрожают самостоятельно сдерживать поток россиян через границу.

Накануне Литва, Латвия и Эстония "достигли принципиального соглашения" об ограничении передвижения российских граждан через свои границы с Россией и Беларусью. Также меры по сокращению россиян, въезжающих на их территорию, примут Финляндия и Польша.

Между тем, вместо полного запрета на выдачу виз россиянам страны Евросоюза достигли договоренности о полном отказе от упрощенного визового режима с РФ.