Украина сможет оттеснить российские войска с правого берега Днепра через два месяца, а на освобождение всей территории уйдет несколько лет.

Такое мнение высказал глава киберкомандования Эстонии полковник Каупо Росин, пишет ERR.

"Мы видим, что украинцы освобождают отдельные села каждый день. Большими победами могли бы быть освобождение Херсона и, возможно, захват дамбы в Новой Каховке", - заявил он.

Нынешняя позиционная война и атаки линий обороны продолжатся еще долго, считает Росин.

"Для оттеснения российских оккупантов с территории Украине нужно время и помощь Запада. Это может занять месяцы и годы", - сказал он.

Напомним, вчера украинские военные заявили об освобождении села Озерное под Донецком.

Также в Офисе президента подтвердили взятие Высокополья в Херсонской области.

Война в Украине продолжается уже 194-й день. "Страна" следит за происходящим 5 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 193-го дня войны. Судя по информации из разных источников - украинская армия продвинулась в районе Высокополья на севере Херсонской области. Также нацгвардейцы записали видео из села Озерное Донецкой области, заявив о его освобождении.

Тем временем в Миноборны сообщили, что с 1 октября военнообязанным украинкам, которые станут на воинский учет, будет запрещен выезд за пределы страны. Для них будут действовать те же ограничения, что и для военнообязанных мужчин.

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