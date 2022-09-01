Украина, вероятно, "не освободит свою территорию ни в этом году, ни даже в следующем году", но в рамках освобождения юга она может "вернуть себе часть оккупированных земель".

Такое мнение выразил колумнист Washington Post Дэвид Игнатиус.

Это, в свою очередь, ослабит давление на Одессу и создаст угрозу российской группировке в Крыму, отрезав ее от сухопутного сообщения с РФ, пишет он.

Игнатиус считает, что Украина будет делать ставку на высокомобильные американские РСЗО, с помощью которых будут наноситься удары по тылу российских войск, и на партизанскую войну, в рамках которых Украина устраняет лояльных России "чиновников".

Ранее советник Офиса президента Арестович рассказал, как ВСУ освобождают юг Украины.

Мы также писали, почему наступление ВСУ на юге пока не имеет крупных успехов, по мнению американского Института изучения войны.

Война в Украине продолжается уже 190-й день. "Страна" следит за происходящим 1 сентября в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о наступлении ВСУ на юге и других новостях о войне в Украине.