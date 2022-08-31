Действия украинской армии указывают на готовность к масштабному контрнаступлению на юге Украины, которое включает и авиаудары, и наземные операции, но для его осуществления потребуется время.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны.

Удары по понтонным переправам через Днепр, начавшиеся 29-го августа, указывают, что украинское контрнаступление действительно началось.

"Последствия уничтожения таких переправ не такие серьезные, как вывод мостов из строя, поэтому атаковать их имеет смысл в сочетании с активными наземными операциями", - говорится в сообщении.

В Институте делают вывод, что украинские военные настроены на продолжительное наступление, с помощью как авиаударов, так и наземных операций. А контрнаступление Украины - последовательный процесс, для правильного выполнения которого нужно время.

Россия в ответ на эти действия перебрасывает крупные колонны военной техники из Крыма и Мелитополя.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей Крыма держаться подальше от военных объектов и сообщать о них ВСУ.

Тем временем война в Украине продолжается уже 189-й день. "Страна" следит за происходящим 31 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 188-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что третий армейский корпус РФ перебрасывают под Харьков и Запорожье. То есть, видимо, наступательные действия Россия намерена усиливать именно там. Западные СМИ написали, что РФ уже получила иранские беспилотники для войны в Украине. Что касается наступления ВСУ на юге, официальные лица не комментировали ход боев, сообщалось лишь, что они продолжаются. Глава ОП Ермак заявил о "новом этапе войны" и призвал Запад предпринять новые шаги по укреплению безопасности Украины.

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