Институт изучения войны (США) сообщает, что на юге украинские войска скорее всего вошли в Архангельское на восточном берегу Ингульца под Высокопольем. Такие выводы делаются из опубликованных в Сети кадров с геолокацией.

Об этом говорится в отчете на сайте Института.

Предположительно, Архангельское ВСУ заняли еще в понедельник. Как одно из косвенных свидетельств Институт рассматривает отход 109-го полка "ДНР" с позиций. Он как раз базировался под Архангельским.

При этом Институт ссылается на российские видео с подбитыми украинскими танками у Высокополья, "что свидетельствует об успешной обороне России" в этом районе.

Данные российских военных телеграм-каналов о наступлении ВСУ на Херсонскую область с трех сторон Институт подтвердить не может. Также нет доказательств, что ВСУ освободили Терновые Поды к северу от Херсона.

Напомним, по данным разведки Британии, ВСУ в ходе контрнаступления на юге местами отодвинули линию фронта.

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Ранее мы подводили итоги 188-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что третий армейский корпус РФ перебрасывают под Харьков и Запорожье. То есть, видимо, наступательные действия Россия намерена усиливать именно там. Западные СМИ написали, что РФ уже получила иранские беспилотники для войны в Украине. Что касается наступления ВСУ на юге, официальные лица не комментировали ход боев, сообщалось лишь, что они продолжаются. Глава ОП Ермак заявил о "новом этапе войны" и призвал Запад предпринять новые шаги по укреплению безопасности Украины.

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