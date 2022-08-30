Советник Офиса президента Алексей Арестович, комментируя контрнаступление украинской армии на Херсонском направлении, заявил, что началась "активная часть по освобождению юга от российских захватчиков".

Однако, по его словам, это не стремительная атака, а "плановая медленная операция по перемалыванию противника, сохраняя жизни наших военных и гражданских".

Об этом Арестович заявил в эфире "Фейгин Live".

"Конечно, многим хотелось бы масштабного наступления с новостями о взятии нашими военными по населённому пункту в час. Но мы так не воюем. Да и средства ограничены", - сказал Алексей Арестович.

Война в Украине продолжается уже 188-й день. "Страна" подробно рассказывала о главных событиях предыдущего дня.

Ранее мы подводили итоги 187-го дня войны. Главным событием дня стали сигналы по официальным каналам о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области. О прорыве первой линии обороны россиян сначала сообщила опергруппировка "Каховка", позже информацию подтвердили в пресс-центре Сил обороны юга. Назначенные РФ "власти" Энергодара заявили, что в результате артиллерийского обстрела пробита крыша спецкорпуса Запорожской АЭС, в котором хранится ядерное топливо.

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