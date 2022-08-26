В новом пакете военной помощи от США, который вчера обсуждали американский и украинский президенты, есть три позиции, которые не раскрываются. Они принесут много сюрпризов.

Такое заявление в эфире "Фейгин Live" сделал советник Офиса президента Алексей Арестович.

"Во вчерашнем пакете от Байдена (президента США Джо Байдена - Ред.), если хорошо разглядеть, написано: "Три позиции, которые не раскрываются". И мы их не раскроем. Именно в этом будет море сюрпризов", - отметил чиновник.

Арестович также сказал, что после встречи "Рамштайн-4" союзники не говорят, какое вооружение дают Украине - потому, что россиянам не стоит знать, что есть у ВСУ.

Кроме этого, он рассказал, что в новом пакете помощи есть контрбатарейные радары и 245 тысяч снарядов.

Напомним, в новый пакет помощи Украине от США на 3 миллиарда войдут ЗРК NASAMS, которые еще не собрали.

Также мы писали о том, что в Пентагоне заявили, что с 2014 года США предоставили Украине только военной помощи на $15,5 миллиардов.

Кроме того, сообщалось, что некоторое оружие из нового пакета военной помощи США поступит в Украину только через 1-3 года.