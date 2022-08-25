Подробности сегодняшнего телефонного разговора Владимира Зеленского с Джо Байденом опубликовал сайт президента Украины.

В пресс-релизе сообщается, что украинский президент выразил благодарность главе Белого дома за мощную помощь – как военную, так и макрофинансовую. Зеленский особо отметил вчерашнее заявление Байдена о предоставлении Украине беспрецедентного пакета помощи на $6 млрд: $3 млрд оборонной помощи и направление $3 млрд финансовой помощи через Всемирный банк.

"Это лучший подарок Украине ко Дню независимости", – сказал украинский президент, отдельно поблагодарив за включение в новый пакет помощи зенитно-ракетных комплексов NASAMS.

"Эти современные системы противовоздушной обороны помогут нам защитить наши города от ракетного террора", - подчеркнул Зеленский.

Также была отмечена важность дальнейшей макрофинансовой поддержки Украины.

Зеленский рассказал Байдену о масштабах разрушения жилья и инфраструктуры в Украине. Он предложил усилить двустороннюю координацию по решению неотложных вопросов восстановления разрушенной критической инфраструктуры.

Украинский президент также подробно проинформировал президента США о ситуации на Запорожской АЭС и глобальных рисках, которые она может повлечь за собой.

"Лидеры согласились с необходимостью возвращения атомной электростанции под контроль Украины и обеспечения доступа к ней МАГАТЭ в соответствии с принятыми модальностями", – говорится в сообщении.

Зеленский и Байден обсудили ужесточение санкционного давления на Россию.

"Свободный мир должен усилить давление на агрессора, чтобы принудить его к миру", - сказал Зеленский.

Он также отметил важность прочной поддержки Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности, в контексте недопустимости проведения агрессором любых фейковых референдумов на украинской земле.

Собеседники обсудили недавний визит первой леди Елены Зеленской в Вашингтон, который был важным для консолидации поддержки Украины, говорится в сообщении.

Пресс-релиз о беседе опубликовал и Белый дом. Правда, более лаконичный.

В нем говорится, что Байден поздравил Украину с Днем независимости и выразил восхищение народом Украины.

"Он подтвердил неизменную поддержку Соединенными Штатами Украины и представил обновленную информацию о продолжающемся оказании помощи в области безопасности, включая вчерашнее объявление о выделении почти 3 млрд долларов на поддержку оборонного потенциала Украины в долгосрочной перспективе", – сообщил Белый дом.

"Оба лидера также призвали Россию вернуть Украине полный контроль над Запорожской атомной электростанцией и предоставить Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) доступ к станции", – говорится в релизе.

Ранее "Страна" писала, что рассказал о разговоре с Байденом Зеленский.

Также мы приводили комментарий пресс-службы Белого дома об этом звонке.