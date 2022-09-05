В РФ заявили, что проведут "референдумы" на оккупированных территориях Украины до конца года
"Референдумы" на оккупированных территориях Украины пройдут до конца года. Об этом заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, пишут российские СМИ.
Ранее он заявлял о намерении РФ провести "референдумы", но не указывал конкретных дат.
Напомним, ранее российские СМИ утверждали, что РФ отложила "референдумы" на оккупированных территориях на конец осени из-за неудач на фронте. В то же время американский Институт изучения войны заявлял, что Россия сталкивается с неудачами в своих попытках провести "референдумы" на юге Украины.
А 3 сентября вице-премьер Ирина Верещук предупредила украинцев об уголовной ответственности за участие в организованных РФ "референдумах". Она отметила, что если уехать нет возможности, то просто не стоит идти на "референдум".
"Все это фарс и цирк. Но для наших граждан, которые будут принимать в этом участие, - это на самом деле статья Уголовного кодекса. Поэтому я призываю, в который раз призываю, эвакуироваться всех, кто может. Если будет доказано коллаборантство, или, к примеру, участие в "референдуме", или побуждение к участию в "референдуме", то люди могут получить до 12 лет с конфискацией", - заявила Верещук.
Тем временем война в Украине продолжается уже 194-й день. "Страна" следит за происходящим 5 сентября в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 193-го дня войны. Судя по информации из разных источников - украинская армия продвинулась в районе Высокополья на севере Херсонской области. Также нацгвардейцы записали видео из села Озерное Донецкой области, заявив о его освобождении.
Тем временем в Миноборны сообщили, что с 1 октября военнообязанным украинкам, которые станут на воинский учет, будет запрещен выезд за пределы страны. Для них будут действовать те же ограничения, что и для военнообязанных мужчин.
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