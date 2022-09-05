"Референдумы" на оккупированных территориях Украины пройдут до конца года. Об этом заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, пишут российские СМИ.

Ранее он заявлял о намерении РФ провести "референдумы", но не указывал конкретных дат.

Напомним, ранее российские СМИ утверждали, что РФ отложила "референдумы" на оккупированных территориях на конец осени из-за неудач на фронте. В то же время американский Институт изучения войны заявлял, что Россия сталкивается с неудачами в своих попытках провести "референдумы" на юге Украины.

А 3 сентября вице-премьер Ирина Верещук предупредила украинцев об уголовной ответственности за участие в организованных РФ "референдумах". Она отметила, что если уехать нет возможности, то просто не стоит идти на "референдум".

"Все это фарс и цирк. Но для наших граждан, которые будут принимать в этом участие, - это на самом деле статья Уголовного кодекса. Поэтому я призываю, в который раз призываю, эвакуироваться всех, кто может. Если будет доказано коллаборантство, или, к примеру, участие в "референдуме", или побуждение к участию в "референдуме", то люди могут получить до 12 лет с конфискацией", - заявила Верещук.

Тем временем война в Украине продолжается уже 194-й день. "Страна" следит за происходящим 5 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 193-го дня войны. Судя по информации из разных источников - украинская армия продвинулась в районе Высокополья на севере Херсонской области. Также нацгвардейцы записали видео из села Озерное Донецкой области, заявив о его освобождении.

Тем временем в Миноборны сообщили, что с 1 октября военнообязанным украинкам, которые станут на воинский учет, будет запрещен выезд за пределы страны. Для них будут действовать те же ограничения, что и для военнообязанных мужчин.

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