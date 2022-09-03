Россия собирается провести "референдумы" о присоединении оккупированных территорий Украины в сентябре.

Такое мнение высказал спикер Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби в интервью телеканалу "Дождь".

"Мы видим признаки, указывающие на то, что Россия все еще собирается провести этот квазиреферендум уже в этом месяце. Это их способ добиться какого-то подобия политической легитимности военных успехов, которых они либо уже достигли, либо собираются достичь, либо хотят достичь в будущем. И в каком-то смысле это может компенсировать тот факт, что они не достигли нужных успехов, потому что они пытаются достичь их политически", - заявил Кирби.

Ранее российсие СМИ утверждали, что РФ отложила "референдумы" на оккупированных территориях на конец осени из-за неудач на фронте.

А сегодня вице-премьер Ирина Верещук предупредила украинцев об уголовной ответственности за участие в организованных РФ "референдумах".

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