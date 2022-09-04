Украинский флаг над поселком. В Офисе президента подтвердили взятие Высокополья в Херсонской области
В Сети появилось фото украинского флага над поселком Высокополье, что в Херсонской области.
Соответствующий пост со снимком флага над населенным пунктом опубликовал в Facebook заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
"Высокополье. Херсонская область. Украина. Сегодня", - написал он, фактически подтвердив, что украинские войска вошли в поселок.
При этом в сводке Генштаба ВСУ об освобождении этого поселка ничего не говорится (как и о других наземных действиях на Херсонском направлении).
Напомним, президент Владимир Зеленский, который провел сегодня, 4 сентября, новое заседание Ставки, заявил об освобождении оккупированных населенных пунктов.
"Подробностей не буду рассказывать, но украинские флаги возвращаются туда, где должны быть по праву. А оккупантам на нашей земле не место", – сказал Зеленский.
Война в Украине продолжается уже 193-й день. "Страна" следит за происходящим 4 сентября в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 192-го дня войны. На Донбассе противник за минувшие сутки атаковал по ряду направлений в Донецкой области: Бахмутское, Соледар, Кодема, Зайцево, Авдеевка, Марьинка, Времьевка. Все эти штурмы отбиты. В Запорожской области снова растет напряжение в Энергодаре. В Херсонской области отбито наступление противника на Высокополье и Потемкино.
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