В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 4 сентября. Сообщается, что российские войска пытались атаковать под Бахмутом и Соледаром, а также вели обстрелы по всем направлениям линии фронта.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

Резкое усиление обстрелов приграничных районов Черниговской и Сумской областей как результат недавней ротации артиллерийских подразделений противника на этом участке. В Донецкой области отбиты атаки врага на населенные пункты Краснополье, Бахмутское, Бахмут, Майорск, Зайцево, Кодема, Соледар и Первомайское. Ничего не сказано о широко обсуждаемое сегодня в Telegram-каналах освобождении Высокополья в Херсонской области (как и вообще о наземных действиях на этом направлении). Также ничего не говорится о взятии ВСУ Озерного под Славянском, о чем сегодня записали видео нацгвардейцы. Генштаб заявляет, что россияне используют действующие школы, в которых начался учебный год, для размещения своего личного состава и техники. В качестве примера приводится школа населенного пункта Орлянское Запорожской области.

Кроме того, в Генштабе подробно рассказали о ситуации на всех направлениях.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с воздушного пространства и территории республики Беларусь.

На других направлениях противник совершил обстрелы военной и гражданской инфраструктуры с применением танков, боевых машин, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, а именно:

на Северском направлении – 12 населенных пунктов Черниговской и Сумской областей, также применил БПЛА. Ужесточение интенсивности обстрелов вдоль государственной границы объясняется недавней ротацией артиллерийских подразделений противника на указанном направлении. Кроме того, не исключается применение противником диверсионно-разведывательных групп в приграничных районах Украины;

направлении – 12 населенных пунктов Черниговской и Сумской областей, также применил БПЛА. Ужесточение интенсивности обстрелов вдоль государственной границы объясняется недавней ротацией артиллерийских подразделений противника на указанном направлении. Кроме того, не исключается применение противником диверсионно-разведывательных групп в приграничных районах Украины; на Харьковском направлении - обстрелял районы населенных пунктов Одноробовка, Сосновка, Уды, Русские Тишки, Петровка, Русская Лозовая, Большие Проходы, Старый Салтов, Петровка, Норцовка, Гусаровка, Чепиль, Покровское. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Победа и Гусаровка. Кроме того, применил БПЛА в районах населенных пунктов Питомник, Русская Лозовая, Слатино, Ивановка, Балаклея, Савинцы и Русские Тишки;

направлении - обстрелял районы населенных пунктов Одноробовка, Сосновка, Уды, Русские Тишки, Петровка, Русская Лозовая, Большие Проходы, Старый Салтов, Петровка, Норцовка, Гусаровка, Чепиль, Покровское. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Победа и Гусаровка. Кроме того, применил БПЛА в районах населенных пунктов Питомник, Русская Лозовая, Слатино, Ивановка, Балаклея, Савинцы и Русские Тишки; на Славянском направлении - обстрелам со стороны оккупантов подверглись населенные пункты Богородичное, Долина, Краснополье, Новая Дмитровка, Дмитровка, Мазановка, Сулиговка, Карнауховка. Враг нанес авиационный удар по Богородичному;

направлении - обстрелам со стороны оккупантов подверглись населенные пункты Богородичное, Долина, Краснополье, Новая Дмитровка, Дмитровка, Мазановка, Сулиговка, Карнауховка. Враг нанес авиационный удар по Богородичному; на Краматорском направлении - совершил обстрелы в районах населенных пунктов Славянск, Северск, Райгородок, Донецкое, Григоровка, Ивано-Дарьевка, Звановка, Спорное, Веселое, Переездное. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Богородичное и Верхнекаменное;

направлении - совершил обстрелы в районах населенных пунктов Славянск, Северск, Райгородок, Донецкое, Григоровка, Ивано-Дарьевка, Звановка, Спорное, Веселое, Переездное. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Богородичное и Верхнекаменное; на Бахмутском направлении - совершал обстрелы в районах населенных пунктов Зайцево, Бахмутское, Соледар, Бахмут, Яковлевка, Белогоровка, Выемка и Раздольевка;

направлении - совершал обстрелы в районах населенных пунктов Зайцево, Бахмутское, Соледар, Бахмут, Яковлевка, Белогоровка, Выемка и Раздольевка; на Авдеевском направлении – Новокалиново, Бердичи, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Авдеевка, Орловка;

направлении – Новокалиново, Бердичи, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Авдеевка, Орловка; на Новопавловском направлении - Марьинка, Парасковеевка, Никольское, Угледар, Шевченко, Большая Новоселка, Богоявленка, Павловка, Новодонецкое, Новомайорское, Нескучное, Времовка, а также нанес авиационный удар в районе Новомихайловки;

направлении - Марьинка, Парасковеевка, Никольское, Угледар, Шевченко, Большая Новоселка, Богоявленка, Павловка, Новодонецкое, Новомайорское, Нескучное, Времовка, а также нанес авиационный удар в районе Новомихайловки; на Запорожском направлении враг осуществлял обстрелы в районах населенных пунктов Заречное, Щербаки, Новоданиловка, Белогорье, Гуляйпольское, Гуляйполе, Дорожнянка, Красное, Полтавка, Ольговское, Новополь, Новоселка, Бурлацкое, Времовка. Также нанес авиационные удары в районах Белогорья, Полтавки и Времовки;

направлении враг осуществлял обстрелы в районах населенных пунктов Заречное, Щербаки, Новоданиловка, Белогорье, Гуляйпольское, Гуляйполе, Дорожнянка, Красное, Полтавка, Ольговское, Новополь, Новоселка, Бурлацкое, Времовка. Также нанес авиационные удары в районах Белогорья, Полтавки и Времовки; на Южнобугском направлении противник продолжает вести оборонительные действия, обстреляв практически все населенные пункты вдоль линии столкновения. Кроме того, нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Любомировка, Безымянное, Костромка, Белогорка, Большое Артаково. Для коррекции огня артиллерии активно применил БПЛА.

Война в Украине продолжается уже 193-й день. "Страна" следит за происходящим 4 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 192-го дня войны. На Донбассе противник за минувшие сутки атаковал по ряду направлений в Донецкой области: Бахмутское, Соледар, Кодема, Зайцево, Авдеевка, Марьинка, Времьевка. Все эти штурмы отбиты. В Запорожской области снова растет напряжение в Энергодаре. В Херсонской области отбито наступление противника на Высокополье и Потемкино.

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