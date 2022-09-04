Утром 4 сентября в Генштабе Вооруженных Сил Украины опубликовали оперативную сводку.

В ней говорится, что под Славянском ВСУ отбили атаки россиян в районе Пасеки, Долины и Богородичного.

В районе Бахмута российские войска наступали в районе Бахмутского и Покровского, а также самого Бахмута. Атаки были отражены.

Россияне пытались, но не смогли продвинуться в районах Песок и Первомайского.

Также ВСУ сообщают об уничтожении российских станций радиоэлектронной контрбатарейной борьбы.

Об этом говорится на странице Генштаба в Facebook.

Всего за прошедшие сутки враг нанес более 10 ракетных и более 24 авиационных ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины.

Все чаще военные РФ стали использовать устаревшие зенитные управляемые ракеты комплексов С-300. По территории Украины выпущено более 500 таких ракет, часть которых не достигла цели.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. В других направлениях противник совершил обстрелы военной и гражданской инфраструктуры с применением танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии.

На Северском направлении – населенных пунктов Михальчина Слобода в Черниговской и Стукаловка в Сумской областях.

На Харьковском направлении – Казачья Лопань, Харьков, Слатино, Сосновка, Уды, Петровка, Большие Проходы, Старый Салтов, Андреевка.

На Славянском направлении – Богородичное, Долина, Краснополье.

На Краматорском направлении – Славянск, Северск, Райгородок, Донецкое, Ивано-Дарьевка, Веселое.

На Бахмутском направлении – Зайцево, Бахмутское, Соледар, Бахмут, Белогоровка, Выемка, Раздолевка.

На Авдеевском направлении – Авдеевка, Новокалиново, Бердичи, Водяное, Первомайское.

На Новопавловском направлении противник активных наступательных действий не проводил, совершал обстрелы районов населенных пунктов Красногоровка, Орловка.

На Запорожском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Белогорья, Ольговское, Зеленое Поле, Новополь, Новоселка, Времовка.

На Южнобугском направлении противник совершал обстрелы вдоль всей линии столкновения.

Удалось успешно отразить атаки врага в районах населенных пунктов Богородичное, Пасека, Долина, Бахмут, Покровское, Бахмутское, Пески, Первомайское.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла шесть ударов, направленных на поражение живой силы, боевой и специальной техники, средств радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны и объектов логистического обеспечения противника. Информация по потерям уточняется.

Ракетные войска и артиллерия уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы "Зоопарк", станцию радиоэлектронной борьбы "Житель" и большое количество живой силы оккупантов.

Как писала "Страна", накануне враг пытался атаковать Донецкую и Херсонскую области, штурмы отбили.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский создал четыре новые городские военные администрации в Донецкой области.

Тем временем война в Украине продолжается уже 193-й день. "Страна" следит за происходящим 4 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 192-го дня войны. На Донбассе противник за минувшие сутки атаковал по ряду направлений в Донецкой области: Бахмутское, Соледар, Кодема, Зайцево, Авдеевка, Марьинка, Времьевка. Все эти штурмы отбиты. В Запорожской области снова растет напряжение в Энергодаре. В Херсонской области отбито наступление противника на Высокополье и Потемкино.

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