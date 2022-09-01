Зеленский создал четыре новые городские военные администрации в Донецкой области. Указ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании в Доброполье, Мирнограде, Покровске и Селидово Донецкой области городских военных администраций.
Соответствующий документ опубликован на сайте Офиса президента.
Ранее городские военные администрации создавались в городах Донецкой области в связи с приближением линии фронта.
Напомним, в середине августа мы писали о том, что Зеленский распорядился создать в оккупированном Бердянске военную администрацию. Ее главой стала "Слуга народа" Виктория Галицина.
Тем временем война в Украине продолжается уже 190-й день. "Страна" следит за происходящим 1 сентября в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 189-го дня войны. Основные события происходили на Херсонском направлении, где в ходе украинского контрнаступления продолжались ожесточенные бои. Одним из самых напряженных мест на Донбассе была Кодема, контроль над которой открывает дорогу на Бахмут с юга. А в ЕС вчера решили не запрещать полностью выдачу виз россиянам, а лишь приостановить действие договора с РФ об упрощении визового режима.
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