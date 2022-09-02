Северная Корея намекает на свою заинтересованность в отправке строителей для помощи в восстановлении территорий на востоке Украины, находящихся под контролем РФ.

Об этом сообщает АР.

Такая идея открыто поддерживается высокопоставленными российскими чиновниками и дипломатами, которые предвкушают дешевую и трудолюбивую рабочую силу, которую можно будет использовать в "самых тяжелых условиях" - термин, который в недавнем интервью использовал посол России в Северной Корее, пишет агентство.

На днях посол Северной Кореи в Москве встретился с представителями "ЛДНР" и выразил оптимизм по поводу сотрудничества в "сфере трудовой миграции", сославшись на ослабление его страной пограничного контроля в связи с пандемией.

Переговоры начались после того, как в июле Северная Корея стала единственной страной, помимо России и Сирии, признавшей "независимость" территорий "ЛДНР", что еще больше сблизило Россию и КНДР.

Использование северокорейских рабочих на Донбассе явно будет связано с санкциями Совета Безопасности ООН, введенными против КНДР в связи с его ядерными и ракетными программами, и еще больше осложнит международное стремление США к его ядерному разоружению, считает СМИ.

Многие эксперты сомневаются, что Северная Корея отправит рабочих, пока война продолжается, а постоянный поток западного оружия помогает Украине дать отпор гораздо более крупным российским силам.

Но они говорят: весьма вероятно, что Северная Корея будет поставлять рабочую силу на Донбасс, когда боевые действия ослабнут, чтобы поддержать свою собственную экономику, сломленную годами санкций США, закрытием границ из-за пандемии и десятилетиями бесхозяйственности.

Экспорт рабочей силы также будет способствовать долгосрочной стратегии Северной Кореи по укреплению сотрудничества с Россией и Китаем, еще одним идеологическим союзником в формирующемся партнерстве, направленном на снижение влияния США в Азии.

Кроме того, вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что северокорейские строительные компании уже предложили помощь в восстановлении районов Донбасса, и что северокорейские рабочие будут приветствоваться, если приедут.

Это явный отход от позиции России в декабре 2017 года, когда она поддержала новые санкции Совета Безопасности ООН, наложенные на Северную Корею за испытание межконтинентальной баллистической ракеты и требующие от государств-членов выслать всех северокорейских рабочих со своей территории в течение 24 месяцев.

Россия сейчас, похоже, стремится подорвать эти санкции, поскольку она сталкивается с проводимой США кампанией давления, направленной на изоляцию ее экономики из-за ее агрессии в Украине, сказал Лим Су-хо, старший аналитик Института стратегии национальной безопасности, аналитического центра, которым управляет Разведывательное агентство Южной Кореи, пишет AP.

"Для России идея найма северокорейских рабочих для послевоенного восстановления имеет реальную ценность. Большое количество северокорейских строителей приехало в Россию в предыдущие годы, и спрос на их рабочую силу был высоким, потому что они были дешевы и известны качеством своей работы", - сказал Лим.

До санкций 2017 года экспорт рабочей силы был редким законным источником иностранной валюты для Северной Кореи, принося правительству сотни миллионов долларов в год.

Ранее мы писали, что "глава ДНР" Денис Пушилин говорил о возможности привлечения строителей из КНДР для "восстановления Донбасса". Он утверждал, что первые группы строителей должны прибыть на Донбасс в ближайшее время.

Напомним, Северная Корея заявила об однозначной поддержке России в войне с Украиной.