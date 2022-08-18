В МИД РФ прокомментировали возможный приезд на оккупированный Донбасс рабочих из Северной Кореи.

Там заявили, что санкции ООН, которые касаются найма рабочих из КНДР, не распространяются на "ДНР" и "ЛНР", поскольку они не входят в Организацию Объединённых Наций.

Заявляется, что "Россия не собирается играть роль "цербера", ограничивая сотрудничество между Пхеньяном и Донецком".

Ранее "глава ДНР" Денис Пушилин говорил о возможности привлечения строителей из КНДР для "восстановления Донбасса". Он утверждал, что первые группы строителей должны прибыть на Донбасс в ближайшее время.

Также ходили слухи о том, что на стороне РФ будут воевать 100 тысяч корейских добровольцев, но в МИД РФ назвали это фейком.

А недавно лидер ЛДПР привез на место взрыва в Еленовку "журналистов" из КНДР.

В июле в КНДР заявили о признании "ДНР" и "ЛНР".

Война в Украине продолжается уже 176-й день. "Страна" следит за происходящим 18 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 175-го дня войны. Россияне пытались наступать к востоку от Чугуева в Харьковской области. На Донбассе наступление противника активизировалось практически по всему фронту. В ГУР Минобороны заявили, что в ближайшее время на фронте можно ожидать "острых событий". Советник главы ОП Михаил Подоляк анонсировал новые взрывы Крыму в течение 2-3 ближайших месяцев. А глава Минобороны Алексей Резников сказал, что исключает заморозку войны в Украине.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что написала Washington Post о подготовке войны и почему это бьет по Зеленскому.