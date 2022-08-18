В МИД РФ допустили приезд рабочих из КНДР на Донбасс
В МИД РФ прокомментировали возможный приезд на оккупированный Донбасс рабочих из Северной Кореи.
Там заявили, что санкции ООН, которые касаются найма рабочих из КНДР, не распространяются на "ДНР" и "ЛНР", поскольку они не входят в Организацию Объединённых Наций.
Заявляется, что "Россия не собирается играть роль "цербера", ограничивая сотрудничество между Пхеньяном и Донецком".
Ранее "глава ДНР" Денис Пушилин говорил о возможности привлечения строителей из КНДР для "восстановления Донбасса". Он утверждал, что первые группы строителей должны прибыть на Донбасс в ближайшее время.
Также ходили слухи о том, что на стороне РФ будут воевать 100 тысяч корейских добровольцев, но в МИД РФ назвали это фейком.
А недавно лидер ЛДПР привез на место взрыва в Еленовку "журналистов" из КНДР.
В июле в КНДР заявили о признании "ДНР" и "ЛНР".
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Ранее мы подводили итоги 175-го дня войны. Россияне пытались наступать к востоку от Чугуева в Харьковской области. На Донбассе наступление противника активизировалось практически по всему фронту. В ГУР Минобороны заявили, что в ближайшее время на фронте можно ожидать "острых событий". Советник главы ОП Михаил Подоляк анонсировал новые взрывы Крыму в течение 2-3 ближайших месяцев. А глава Минобороны Алексей Резников сказал, что исключает заморозку войны в Украине.
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