Бывшего "министра доходов и сборов ДНР" Александра Тимофеева ("Ташкент"), ближайшего соратника погибшего "главы ДНР" Виталия Захарченко, приговорили к 3,5 годам лишения свободы за мошенничество.

Его признали виновным в сотрудничестве с экс-советником экс-премьера Украины Игорем Сосновским. Они, по версии следствия, вымогали у бизнесмена Сергея Шпака $5 млн за прекращение в отношении него уголовного преследования.

Прокуратура запрашивала для обвиняемого 4 года, однако суд принял во внимание «военные» заслуги "Ташкента".

Сам "Ташкент" попросил на суде, чтобы его отправили на фронт воевать за "ДНР".

Напомним, четыре года назад во время взрыва в кафе "Сепар", из-за которого погиб "глава ДНР" Александр Захарченко, также оказался ранен "министр доходов и сборов ДНР" Александр Тимофеев.

Позже "вице-премьер", "министр доходов и сборов" так называемой "ДНР" Александр Тимофеев и советник погибшего "главы республики" Александр Казаков покинули Донецк.

Однако, вскоре Тимофеев и Александр Казаков объявились на хуторе под Москвой в гостях у писателя Захара Прилепина.