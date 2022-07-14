В МИД России требуют от Украины признать "сложившиеся территориальные реалии". Это, в понимании Москвы, означает, что Киев должен признать Крым российским, а "ЛДНР" - независимыми.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко в интервью "Интерфаксу".

Он также сказал, что будущее мирное соглашение с Украиной, как считает Россия, должно зафиксировать нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.

Он также заявил, что Россия готова возобновить переговоры с Украиной.

"Если Украина выразит желание вернуться за стол переговоров, мы готовы положительно отреагировать", - сказал он.

Ранее в Кремле заявили, что о возобновлении переговоров Киева и Москвы "речи пока не идет".

При этом в Германии на данный момент не видит шансов на мирные переговоры с Россией.

Война в Украине продолжается уже 141-й день. "Страна" следит за главными новостями 14 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 140-го дня войны. Разведка Британии сообщила, что основными целями РФ на Донбассе сейчас остаются Славянск и Краматорск. На юге противник пытался сорвать перегруппировку ВСУ и начал массированные обстрелы их позиций. Украина из установки Himars нанесла удар по складу с боеприпасами и ПВО в Луганске. В Стамбуле начались переговоры Турции, Украины, РФ и ООН по поводу зерна. КНДР признала "ЛДНР", Украина в ответ разорвала с ней дипломатические отношения.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.