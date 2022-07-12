В крымском Судаке минувшей ночью несколько человек избили двух российских военных, которые были одеты в гражданскую одежду, но носили кепки с буквами "Z".

Об этом сообщил "советник главы Крыма по информационной политике" Олег Крючков.

По данным российских СМИ, конфликт возник именно из-за символики "Z".

Сообщается, что военные находились в Крыму на санаторном лечении.

Нападавших уже задержали, они дают показания. Крючков в комментариях СМИ пообещал "запредельно жесткую реакцию на инцидент".

Ранее в Крыму за взятки задержали главного "военного комиссара".

Война в Украине продолжается уже 139-й день. "Страна" следит за происходящим 12 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 138-го дня войны. Генштаб сообщал, что есть признаки подготовки наступления противника на Бахмутском и Краматорском направлениях. Продолжались мощные обстрелы Харькова. По Одесской области военные РФ ударили ракетами по прибрежным поселкам. Ринат Ахметов отказался от всех своих медиа-активов в пользу государства. "Северный поток-1" вчера остановится на ремонт, который по графику должен продлиться до утра 21 июля.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о происходящем на юге Украины и планах властей по освобождению захваченных Россией территорий.