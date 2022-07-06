Убийцей собаки со щенками на заправке в Днепре оказался военный. Мужчина сейчас направляется в Бахмут, и по пути его должны задержать.

Об этом сообщил губернатор области Валентин Резниченко в своем Телеграм-канале.

"Его задержат и передадут военной службе правопорядка. Она определит, как быть с этим… обидчиком животных", - написал Резниченко.

Он также заявил, что военный должен понести наказание за такой невоенный поступок.

Напомним, на автозаправке в Днепре мужчина в военной форме расстрелял собаку со щенками. На кадрах видно, как он подошел к одной из собак, вероятно, находящихся там для охраны, и открыл огонь.

Также мы писали, как в Николаеве живодер застрелил собаку посреди оживленного рынка.

Тем временем, в Украине уже 133-й день продолжается война. Мы следим следим за главными новостями 6 июля в обновляемом материале.

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