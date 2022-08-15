Российские телеграмм-каналы публикуют видео, как утверждается, обращения мобилизованных из "ЛНР".

Они заявляют, что свою "республику" уже "освободили" 3 июля (когда армия РФ вышла на границы Луганской области) и потому воевать на территории "ДНР" (то есть, в Донецкой области) не хотят.

"Мы отказываемся идти воевать на территории "ДНР". Свой долг по защите "ЛНР" мы выполнили. День победы был объявлен "главой республики" 3 июля. Нас угрозами, шантажом, запугиваниями и обманом пытаются загнать на территорию "ДНР", - говорится в их заявлении.

Ранее луганский губернатор Сергей Гайдай заявил о новых способах принудительной мобилизации в оккупированной Луганской области.

При этом советник главы ОПУ Алексей Арестович убежден в невозможности объявления мобилизации в России.

Война в Украине продолжается уже 173-й день. "Страна" следит за происходящим 15 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 172-го дня войны. Активизировались бои в Харьковской области. В Донецкой области Россия пытается наступать под Северском, в районе Бахмута. Судя по видео последствий обстрелов, Авдеевка становится все более похожей на Мариуполь. Вчера продолжились обстрелы в районе Энергодара и Запорожской АЭС.

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