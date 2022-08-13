В оккупированных городах Луганской области российские оккупанты прибегают к новым методам принудительной мобилизации.

Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Гайдай Сергей в своем Телеграм-канале.

Гайдай рассказал, что время обходов многоэтажек россияне втираются в доверие к пожилым людям, предлагая тем небольшие суммы денег или продукты в обмен на информацию о мужчинах призывного возраста.

Кроме того, оккупанты оставляют на дежурство возле закрытых подъездов военных, которые ожидают, что кто-то из жителей мужского пола либо выйдет, либо попытается вернуться домой.

"Большинство из тех, кто занимается принудительным призывом, передвигается внутри городов исключительно в балаклавах, чтобы не узнали соседи и знакомые, на которых они и охотятся", - пишет Гайдай.

Война в Украине продолжается уже 171-й день. "Страна" следит за происходящим 13 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 170-го дня войны. На этой неделе россияне снова активизировались на Северском направлении, а при наступлении от Горловки на Зайцево имели частичный успех. Горловка под сильными обстрелами. Сегодня там загорелся химический завод Стирол. Продолжается сюжет с Запорожской АЭС, обстрелы станции вчера обсуждались на Совбезе ООН. Тем временем СБУ и Минобороны заявили об утечках секретной информации в интервью "одного из высокопоставленных военных". По данным источников "Страны", речь о Марченко, который недавно беседовал с агентством "РБК-Украина".

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