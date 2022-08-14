Военное положение и всеобщая мобилизация в Украине будут продлены на 90 дней. Соответствующие законопроекты были одобрены парламентским Комитетом по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Об этом сообщил в Telegram народный депутат Ярослав Железняк.

"Комитет ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки поддержал в целом законопроекты (#7664) о продолжении действия военного положения и (#7665) общей мобилизации на 90 суток", - написал Железняк.

Эти законопроекты 12 августа президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду. Согласно предложению президента, военное положение будет действовать, по меньшей мере, до 20 ноября.

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