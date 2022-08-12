Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 12 августа, внес в Верховной Раде два законопроекта - о продлении мобилизации и военного положения в стране.



Первый законопроект предполагает утверждение Указа Президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине" (законопроект 7664 от 12.08.2022). В свою очередь, вторым законопроектом под номером 7665 предлагается продлить срок проведения общей мобилизации



Как указывается на сайте Рады, сроки продления - 90 дней, то есть до 21 ноября (предыдущие завершались 23 августа - Ред.).







Это будет уже пятое продление за этот год. Последний раз действие военного положения было продлено на 90 суток, до 23 августа.

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