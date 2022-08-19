Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что строители из КНДР "обратились с предложением" по восстановлению Донбасса, и подтвердил, что они могут быть привлечены к таким работам.

"Я хочу сказать, что северокорейские рабочие очень производительны по труду, у нас работают в стране, мы знаем их. Они умеют работать. И если юридических проблем не будет, я считаю это возможным", - сказал Хуснуллин.

Напомним, в МИД РФ заявили, что "Россия не собирается играть роль "цербера", ограничивая сотрудничество между Пхеньяном и Донецком".

Ранее о переговорах с Северной Кореей заявлял "глава ДНР" Пушилин. Речь шла о привлечении строителей для восстановления Донбасса.

Также ходили слухи о том, что воевать в Украине на стороне России будут 100 тысяч корейских добровольцев, но в МИД РФ назвали это фейком.

Война в Украине продолжается уже 177-й день. "Страна" следит за происходящим 19 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 176-го дня войны. На Донбассе бои продолжались по всей линии фронта - от Северска до Угледара. Харьков и область подверглись массированным обстрелам. Ударами разрушены два общежития - в Салтовском и Слободском районах. Погибли и получили ранения десятки людей. Во Львове состоялась встреча Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и генсеком ООН Гутерришем. А в ВСУ рассказали о концентрации вражеских С-300 у границ Украины и предупредили о возможном массированном обстреле.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что ждет жителей Украины зимой и как война повлияла на будущий отопительный сезон.