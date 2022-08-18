Северная Корея выбрала позицию однозначной поддержки России в развязанной ней войне с Украиной.

Об этом сообщил посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль.

На приеме в северокорейском посольстве он заявил, что Пхеньян продолжит поддерживать действия России в этой войне.

"Мы как в прошлом, так и в дальнейшем будем поддерживать все меры, предпринимаемые правительством России в связи с событиями в Украине", — заявил посол КНДР.

Напомним, что ранее КНДР признала "независимость" т.н "ЛНР" и "ДНР". После этого Украина разорвала дипломатические отношения с Северной Кореей.

Также в России сообщали, что Северная Корея предложила отправить в Украину 100 тысяч солдат.

В МИД РФ потом заявили, что подобные переговоры не ведутся.

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