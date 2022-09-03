В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины опубликовали оперативную сводку по состоянию на 18:00 3 сентября, в которой говорится, что российские войска атакуют под Бахмутом и Авдеевкой и ведут обстрелы по всей линии фронта.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

Сообщается, что войска РФ ведут наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Бахмутском направлении ВСУ отразили удары в районах Долины, Соледара, Новобахмутовки, Кодемы и Зайцево. На Авдеевском направлении – в районах Авдеевки и Марьинки. Сообщается о ракетных ударах и артобстрелах со стороны россиян по всей линии фронта. Также говорится о том, что за последние сутки украинская авиация нанесла более пяти ударов на Донецком и Южнобугском направлениях.

О наступлении украинских войск в сводке информации не появилось.

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