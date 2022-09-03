В Беларуси к границе с Украиной стягивается военная техника "для учений".

Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" в субботу, 3 сентября.

По ее данным, за последние несколько дней в приграничные с Украиной районы Брестской области перебросили:

ЗРК "С-300" – 2 единицы;

танки Т-72 – минимум 6 единиц;

БМП – 5 единиц;

гаубицы – 4 единицы;

РСЗО "Град" – более 17 единиц;

САУ 2С5 "Гиацинт-С" – 2 единицы;

арткомплексы 1В12 – 3 единицы;

БТР/БРДМ – 23 единицы;

РЛС – 1 единица.

Напомним, 1 сентября в Генштабе ВСУ сообщили о том, что Россия и Беларусь готовят новые военные учения возле украинской границы. По данным Генштаба, учения пройдут 8-14 сентября. По замыслу командно-штабного обучения предполагается "освобождение части утраченной территории условной страны". То есть речь может идти об атаке на приграничные районы Житомирской, Волынской и Ровенской областей Украины.

Известно, что Россия использует территорию Беларуси для передвижения войск во время вторжения в Украину и запускает с территории союзного государства ракеты.

Ранее мы писали, что Россия с 1 сентября начала масштабные военные учения на Дальнем Востоке, в том числе в акватории Японского моря. В маневрах "Восток-2022" заявляется участие 50 тысяч военных, в частности, из Китая, Индии и стран ОДКБ. Продлятся учения до 7 сентября.