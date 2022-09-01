Россия и Беларусь готовят новые военные учения возле украинской границы. Учения пройдут 8-14 сентября.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ на своей странице Facebook.

По информации ведомства, принять участие в учениях должны и другие страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В Генштабе рассказали, что основное внимание на учениях будет уделяться "маневренной обороне с переходом в контрнаступление".

По замыслу командно-штабного обучения предполагается "освобождение части утраченной территории условной страны". То есть речь может идти об атаке на приграничные районы Житомирской, Волынской и Ровенской областей Украины.

Ранее мы писали, что Россия 1 сентября начинает масштабные военные учения на Дальнем Востоке, в том числе в акватории Японского моря. В маневрах "Восток-2022" заявляется участие 50 тысяч военных, в частности, из Китая, Индии и стран ОДКБ. Продлятся учения до 7 сентября.

Напомним, Россия использует территорию Беларуси для передвижения войск во время вторжения в Украину и запускает с территории союзного государства ракеты.

А накануне Лукашенко даже заявил о готовности белорусских военных самолетов Су-24 нанести ядерный удар.

Война в Украине продолжается уже 190-й день. "Страна" следит за происходящим 1 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 189-го дня войны. Основные события происходили на Херсонском направлении, где в ходе украинского контрнаступления продолжались ожесточенные бои. Одним из самых напряженных мест на Донбассе была Кодема, контроль над которой открывает дорогу на Бахмут с юга. А в ЕС вчера решили не запрещать полностью выдачу виз россиянам, а лишь приостановить действие договора с РФ об упрощении визового режима.

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