Переоборудование белорусских военных самолетов Су-24 под возможность несения ядерного оружия завершено.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время поездки на Минский механический завод.

Он также заявил, что Беларусь готова "адекватно ответить на угрозы со стороны запада".

"Они должны понимать, что никакие вертолеты, самолеты, если они пойдут на обострение, их не спасут. Мы когда-то с Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты "Су" для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Все готово!", - заявил Лукашенко.

Напомним, ранее генсек ООН заявил, что сейчас риск ядерного конфликта стал самым серьезным за последние десятилетия.

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