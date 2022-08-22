Сегодня риск ядерного конфликта стал самым серьезным за последние десятилетия.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

"Ядерный риск достиг высшей точки за десятилетия… Обладающие ядерным оружием страны должны взять обязательство не применять его первыми. Эти страны должны заверить неядерные государства в том, что не будут применять или угрожать применением ядерных вооружений против них, и быть транспарентными", — сказал он.

Вчера бывший глава Объединенного командования вооруженных сил Великобритании генерал Ричард Бэрронс заявил, что затяжной характер войны в Украине повышает риск российского тактического ядерного удара.

Между тем в Министерстве иностранных дел России сказали, что использование Москвой ядерного арсенала возможно только в качестве ответа.

"Российская военная доктрина допускает ядерное реагирование исключительно в ответ на агрессию с применением оружия массового уничтожения, либо когда само существование государства поставлено под угрозу", - отметили в МИД РФ.