Генсек ООН заявил, что сейчас риск ядерного конфликта стал самым серьезным за последние десятилетия
Сегодня риск ядерного конфликта стал самым серьезным за последние десятилетия.
Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе заседания Совета Безопасности ООН.
"Ядерный риск достиг высшей точки за десятилетия… Обладающие ядерным оружием страны должны взять обязательство не применять его первыми. Эти страны должны заверить неядерные государства в том, что не будут применять или угрожать применением ядерных вооружений против них, и быть транспарентными", — сказал он.
Вчера бывший глава Объединенного командования вооруженных сил Великобритании генерал Ричард Бэрронс заявил, что затяжной характер войны в Украине повышает риск российского тактического ядерного удара.
Между тем в Министерстве иностранных дел России сказали, что использование Москвой ядерного арсенала возможно только в качестве ответа.
"Российская военная доктрина допускает ядерное реагирование исключительно в ответ на агрессию с применением оружия массового уничтожения, либо когда само существование государства поставлено под угрозу", - отметили в МИД РФ.