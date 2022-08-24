Министр иностранных дел и фаворит в премьерской гонке Великобритании Лиз Трасс готова нажать "ядерную кнопку".

Об этом она заявила изданию The Telegraph.

Трасс спросили, как бы она себя чувствовала, если бы ситуация потребовала от нее нажать на "ядерную кнопку".

"Я думаю, это важная обязанность премьер-министра. Я готова это сделать", – ответила глава МИД Великобритании.

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что сейчас риск ядерного конфликта стал самым серьезным за последние десятилетия.

Кроме того, бывший глава Объединенного командования вооруженных сил Великобритании генерал Ричард Бэрронс заявил, что затяжной характер войны в Украине повышает риск российского тактического ядерного удара.

Между тем в Министерстве иностранных дел России сказали, что использование Москвой ядерного арсенала возможно только в качестве ответа.

Ранее мы писали, что глава МИД Британии и кандидат в премьеры Элизабет Трасс считает, что страна не готова к прямому участию в войне в Украине. По словам Трасс, задействовать британские ВМС в Черном море "было бы неправильно".