По информации британского издания The Guardian, следующим премьер-министром страны, скорее всего, станет нынешний министр иностранных дел Лиз Трасс.

Газета провела опрос среди 570 членов Консервативной партии Тори, из рядов которой выдвигается премьер. Выяснилось, что за Лиз Трасс готовы проголосовать 61% консерваторов. Отдать голоса за ее конкурента Риши Сунака готовы всего 39%. Опрос состоялся 8-12 агуста.

Трасс и Сунак стали лидерами избирательной гонки по итогам голосования членов парламента от Консервативной партии 20 июля. В последнем, шестом туре выбирать победителя по почте будут около 200 тысяч британских консерваторов. Итоги подведут 5 сентября.

Лиз Трасс укрепила своё лидерство в битве за Даунинг-стрит по итогам дебатов в английском Лидсе, где она и её соперник Риши Сунак отвечали на вопросы членов Консервативной партии. Она обещает британцам снижение налогов и усиление поддержки Украины.

Трасс также пообещала, что Владимир Зеленский станет первым мировым лидером, которому она позвонит, если станет премьером. Поддержку Трасс выразил популярный среди тори министр обороны Бен Уоллес.

Напомним, глава МИД Британии и кандидат в премьеры Лиз Трасс прогнозирует тяжелую зиму для страны.

Также Лиз Трасс заявляла, что Великобритания не готова к прямому вмешательству в войну в Украине.