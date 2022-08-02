Глава МИД Великобритании Лиз Трасс случайно оговорилась и заявила, что будет поддерживать Владимира Путина.

Подобную оговорку она допустила на встрече с членами Консервативной партии в Эксетере, сообщила Express.



"Я также продолжу поддерживать Владимира Путина", - пообещала Трасс.

После этого она мгновенно поправилась и, использовав нужный по смыслу предлог к фразовому глаголу stand (to вместо for), произнесла: "противостоять Владимиру Путину".

Ранее Трасс заявила, что в случае победы на выборах главы Консервативной партии и избрания премьер-министром собирается обеспечить проигрыш РФ в войне Украине.

Также она говорила, что Лондон поддерживает идею международного уголовного трибунала над президентом РФ Владимиром Путиным и другими российскими чиновниками из-за войны в Украине.