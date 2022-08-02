Украинская разведка снова заявляет о болезни Владимира Путина и использовании президентом РФ двойников.

Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий рассказал в интервью The Telegraph.

"Он использует много двойников, и иногда трудно определить, настоящий ли это Путин или кто-то, кто его заменяет. Некоторые из его ближайшего окружения паникуют по поводу его здоровья и тех решений, которые он принимает в данный момент", - заявил он.

Напомним, ранее в ЦРУ, комментируя состояние здоровья Путина, заявили, что он "слишком здоров". Несмотря на слухи о состоянии его здоровья, в американской спецслужбе заявили, что доказательствами ухудшения здоровья Путина они не располагают.

Глава британских вооруженных сил Тони Радакин также заявлял, что сообщения о болезни Путина или возможных покушениях на него выдают "желаемое за действительное".

А глава украинской разведки Кирилл Буданов заявлял, что в Тегеран на встречу с Раиси и Эрдоганом летал двойник Путина. "Я прямо не отвечу на этот вопрос, только намекну. Посмотрите, пожалуйста, момент выхода условного Путина из самолета. Путин ли это вообще?" - сказал Буданов.