Имя нового премьер-министра Великобритании будет названо 5 сентября в 14:30 по киевскому времени.

Об этом сообщают британские медиа со ссылкой на заявление сопредседателя Консервативной партии Эндрю Стефенсона.

"Я рад подтвердить, что результаты будут объявлены в понедельник, 5 сентября, в одном из центральных мест Вестминстера", - сказал Стефенсон.

Выбор даты связан с тем, что именно в начале сентября британский парламент вернётся с летних каникул. По соображениям безопасности точное место, где будет оглашено имя нового премьера, станет известно за 48 часов до церемонии.

Новым лидером политического движения и премьер-министром страны станет глава британского МИДа Лиз Трасс или бывший министр финансов Риши Сунак.

Как писала "Страна", в конце июля Трасс обходила своего конкурента, экс-главу казначейства Сунака, в гонке за право стать премьер-министром страны на 24%.

Недавно Трасс призвала британцев готовиться к тяжелой зиме из-за энергетического кризиса.