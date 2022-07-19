В Британии третий тур выборов главы консерваторов завершился победой Риши Сунака
В Великобритании завершился третий тур выборов главы Консервативной партии, который заменит Бориса Джонсона на посту премьер-министра.
Результаты выборов следующие:
- Риши Сунак (экс-глава минфина) набрал 115 голосов;
- Пенни Мордонт (младший министр по торговой политике Великобритании) – 82 голоса;
- Лиз Трасс (глава МИД) – 71 голос;
- Кеми Баденох (экс-министр по вопросам равенства и местного самоуправления) – 58 голосов.
Том Гугендхат выбыл из гонки. За него отдал свои голоса 31 однопартиец.
Ранее "Страна" писала, что 18 июля в Великобритании состоялись очередные теледебаты между пятью кандидатами за должность главы Консервативной партии, который займет место действующего премьер-министра Бориса Джонсона. Победу на дебатах одержал бывший глава Казначейства Риши Сунак. За него свои голоса отдали 24%.
Ранее мы писали, что кандидат на пост премьера Лиз Трасс пообещала обеспечить поражение Путина в Украине в случае избрания премьером Британии.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.