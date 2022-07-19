В Великобритании завершился третий тур выборов главы Консервативной партии, который заменит Бориса Джонсона на посту премьер-министра.



Результаты выборов следующие:

Риши Сунак (экс-глава минфина) набрал 115 голосов; Пенни Мордонт (младший министр по торговой политике Великобритании) – 82 голоса; Лиз Трасс (глава МИД) – 71 голос; Кеми Баденох (экс-министр по вопросам равенства и местного самоуправления) – 58 голосов.

Том Гугендхат выбыл из гонки. За него отдал свои голоса 31 однопартиец.

Ранее "Страна" писала, что 18 июля в Великобритании состоялись очередные теледебаты между пятью кандидатами за должность главы Консервативной партии, который займет место действующего премьер-министра Бориса Джонсона. Победу на дебатах одержал бывший глава Казначейства Риши Сунак. За него свои голоса отдали 24%.

Ранее мы писали, что кандидат на пост премьера Лиз Трасс пообещала обеспечить поражение Путина в Украине в случае избрания премьером Британии.