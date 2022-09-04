По Сумской области за ночь было около 100 прилетов из РСЗО, САУ и минометов. Фото
За ночь по территории Сумской области было около 100 прилетов из РСЗО, САУ и минометов, сообщает глава ОВА Дмитрий Живицкий.
Под огнем российской армии оказались общины Шосткинского района: Шалыгинская, Эсманская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская. Кроме того, пострадали Николаевская сельская и Краснопольская общины Сумского района.
С утра было неспокойно в Великописаревской общине.
Обошлось без жертв. Информация по разрушениям уточняется.
В с. Нововасилевка Зноб-Новгородской общины подрезаны обломками стены домов, повреждены помещения школы и сельсовета.
В Дружбинской общине, в самой Дружбе, повреждены частные дома: выбиты окна, разрушены заборы. Прилеты были из "Градов", САУ и минометов.
Ранее в результате обстрела оккупантов загорелся лес в Сумской области, огонь перекинулся на позиции россиян.
По данным Генштаба ВСУ, военные РФ всё чаще стали использовать устаревшие зенитные управляемые ракеты комплексов С-300. По территории Украины выпущено более 500 таких ракет, часть которых не достигла цели.
Также "Страна" писала, что украинская ПВО сбивает до 70% ракет, выпущенных Россией.
Тем временем война в Украине продолжается уже 193-й день. "Страна" следит за происходящим 4 сентября в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 192-го дня войны. На Донбассе противник за минувшие сутки атаковал по ряду направлений в Донецкой области: Бахмутское, Соледар, Кодема, Зайцево, Авдеевка, Марьинка, Времьевка. Все эти штурмы отбиты. В Запорожской области снова растет напряжение в Энергодаре. В Херсонской области отбито наступление противника на Высокополье и Потемкино.
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