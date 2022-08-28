В сети появилось видео пожара в селе в Сумской области после вражеских обстрелов. Горят дома и склады, горит сено.

Сегодня глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщал об очередном случае обстрела - ранения получили два человека в Новослободской громаде, мина прилетела прямо в дом пострадавших. Всего за сутки в сумском приграничье было более 220 прилетов снарядов и мин.

Ранее мы писали, что в День Независимости российские военные обстреляли из минометов села в Сумской области. Обстрелы зафиксированы в следующих районах: Эсманская громада: после 10 утра 7 прилетов из миномета и около 15 часов 4 прилета из ствольной артиллерии; Зноб-Новгородская громада: в полдень 5 минометных прилетов; Белопольская громада: после 18.40 минометный обстрел – 16 прилетов.

Напомним, война в Украине продолжается уже 186-й день. "Страна" следит за происходящим 28 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 185-го дня войны. Российские войска начали наступление после нескольких дней затишья. Также идут разные сообщения о движениях российских войск за пределами собственно фронта. "Институт изучения войны" считает, что россияне перебрасывают боевую авиацию из Крыма в Россию - вероятно, реагируя на украинские удары на полуострове.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает, зачем Путин увеличивает армию, а Штаты ставят "смотрящего" за Украиной.