Губернатор Сумской области Дмитрий Живицкий сообщил об обстрелах региона.

Об этом чиновник написал в Telegram.

Обстрелы зафиксированы в следующих районах:

Эсманская громада: после 10 утра 7 прилетов из миномета. И около 15 часов 4 прилета из ствольной артиллерии. Зноб-Новгородская громада: в полдень 5 минометных прилетов. Белопольская громада: после 18.40 минометный обстрел – 16 прилетов.

По словам Живицкого, жертв и разрушений нет.

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