В Краснопольской громаде Сумской области, подорвавшись на мине, погиб известный в регионе фермер.

Об этом рассказал губернатор Дмитрий Живицкий в своем тг-канале.

По его словам, глава областной ассоциации фермеров и частных землевладельцев, депутат райсовета Иван Дейнека, находясь за рулем грузовика, пытаясь разминуться со встречным автомобилем, съехал на обочину с дороги, проигнорировав предупредительные таблички "Осторожно, мины".

Грузовик взорвался, водитель погиб на месте.

Ранее мы рассказывали, как в Затоке на мине подорвались два строителя. Мужчины игнорировали предупредительные знаки на побережье.

Война в Украине продолжается уже 177-й день. "Страна" следит за происходящим 19 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 176-го дня войны. На Донбассе бои продолжались по всей линии фронта - от Северска до Угледара. Харьков и область подверглись массированным обстрелам. Ударами разрушены два общежития - в Салтовском и Слободском районах. Погибли и получили ранения десятки людей. Во Львове состоялась встреча Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и генсеком ООН Гутерришем. А в ВСУ рассказали о концентрации вражеских С-300 у границ Украины и предупредили о возможном массированном обстреле.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что ждет жителей Украины зимой и как война повлияла на будущий отопительный сезон.