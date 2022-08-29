В понедельник, 29 августа, российские войска обстреляли четыре раза пять общин Сумской области. Зафиксированы десятки прилетов.

Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"За день, с 10 утра до 22 вечера, россияне четыре раза открывали огонь по территории области, в частности, по Краснопольской, Эсманской, Шалыгинской, Зноб-Новгородской и Буринской общинах", - написал военный губернатор.

По словам Живицкого, всего было 43 прилета. Враг использовал самоходную артиллерийскую установку (САУ) и минометы.

Обошлось без жертв и разрушений.

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