До 70 процентов ракет, выпущенных Россией, сбивается украинской ПВО.

Такую цифру привел начальник Киевской городской военной администрации, генерал-майор Николай Жирнов в интервью изданию "АрмiяInform".

"Анализ авиационно-ракетных ударов России показывает, что от 50 до 70% вражеских ракет сбивается средствами ПВО, как авиацией, так и зенитными ракетными пневматическими снарядами. К сожалению, сегодня 100% эффективность действий ПВО мы не можем обеспечить, это связано с объективными причинами – недостаточным количеством средств разведки, авиационных и зенитных ракетных комплексов. В основном это советские системы, у которых нет такой эффективности и надежности, как у средств ПВО стран-партнеров НАТО", - сказал Жирнов.

В целом, пока у противника есть ракетное и авиационное оружие, существует и угроза нанесения ракетно-авиационных ударов, делает вывод генерал-майор.

По данным Forbes, за полгода войны Украина уничтожила российской военной техники на $16,6 миллиарда.

Также украинская авиация успешно адаптировала противолокационную ракету HARM к советским истребителям МиГ-29.

Тем временем война в Украине продолжается уже 193-й день. "Страна" следит за происходящим 4 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 192-го дня войны. На Донбассе противник за минувшие сутки атаковал по ряду направлений в Донецкой области: Бахмутское, Соледар, Кодема, Зайцево, Авдеевка, Марьинка, Времьевка. Все эти штурмы отбиты. В Запорожской области снова растет напряжение в Энергодаре. В Херсонской области отбито наступление противника на Высокополье и Потемкино.

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