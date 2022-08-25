Кипр может отдать старые системы ПВО российского производства Украине. Это произойдет после получения Никосией израильской системы противовоздушной обороны "Железный купол".

Об этом пишет Forbes.

Кипр уже заключил соглашение с Израилем, которое позволит ему купить "Железный купол". И благодаря этому у США появится возможность убедить Никосию передать свои старые российские установки ПВО Украине, сообщает журнал.

Издание отмечает, что "Железный купол" расширит довольно ограниченные возможности островного государства по защите своего неба. Скорее всего, Кипр решил купить систему, чтобы оградить себя от вероятных угроз атаки беспилотников Турции: ведь Анкара еще в декабре 2019 года развернула их на северной части острова.

Сейчас ПВО Кипра состоит из систем 9К330 "Тор" малой дальности и 9К37 "Бук" средней дальности действия, а также французских ракет малой дальности Mistral.

Еще весной СМИ писали, что Кипр не станет исполнять просьбу США и поставлять вооружения Киеву, поскольку это ослабит оборонный потенциал островного государства. Отказ властей Кипра прозвучал после обращения Вашингтона с призывом отдать Украине вооружения советского и российского производства.

Ранее "Страна" сообщала, что Тайвань передал Украине 800 дронов-бомбардировщиков ближнего радиуса действия Revolver 860.