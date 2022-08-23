Израиль не может передать Украине тактическую систему ПРО "Железный купол" из страха перед тем, что технологии попадут России, а оттуда - в Иран и Сирию.

Об этом заявил израильский офицер и военный аналитик Игаль Левин в интервью Bild.

"Одна из причин, почему Израиль не продаёт те же ракеты Spike, или, когда речь идёт о "Железном куполе", его же фактически никуда не продают, буквально единичные случаи, — это страх, что технологии попадут в руки России. Потому что Россия сразу же передаст это и в Иран, и в Сирию, режиму Асада. А это прямые враги Израиля. Это не страны, с которыми есть какие-то такие холодные отношения, скажем, как турецко-израильские отношения, они холодные, но это не враг всё-таки, Турция. А режим Асада и Иран — это враги. И это друзья России. И мы видим, как Россия им помогает максимально. Вот поэтому страх, что это оружие попадёт им, и, естественно, вообще потери уникальных технологий", – объяснил эксперт.

Ранее министр обороны Алексей Резников рассказывал, что Украине не подходит система противоракетной обороны "Железный купол", потому что он не защищает от крылатых и баллистических ракет.

"Страна" публиковала фото и видео работы системы ПРО.