Тайвань передал Украине 800 дронов-бомбардировщиков ближнего радиуса действия Revolver 860.

Об этом сообщает издание Bild.

Дрон способен нести до восьми минометных зарядов и по команде сбрасывать их один за другим. Дальность действия этого БПЛА составляет около 20 км. Такое расстояние при полной загрузке он преодолевает за 40 минут. Revolver 860 весит 42 кг, включая восемь 60-мм мин. Беспилотник оснащен восемью пропеллерами, расположенными попарно на четырех фермах и прикрепленными к центральной платформе.

Боевой квадрокоптер Revolver 860 предназначен для поражения минами сухопутных сил противника.

Тестирование дрона

Ранее "Страна" сообщала, что в новый пакет американской военной помощи на сумму около трех миллиардов долларов войдут беспилотники Puma.

Также мы рассказывали, что Украина в рамках инициативы "Армия дронов" уже получила около 100 больших беспилотников, которые могут летать на дальние расстояния. Осенью ожидается поставка еще такого же количества БПЛА.