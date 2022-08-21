Украина в рамках инициативы "Армия дронов" уже получила около 100 больших беспилотников, которые могут летать на дальние расстояния. Осенью ожидается поставка еще такого же количества БПЛА.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью изданию "Укринформ".

По словам Федорова, сейчас в Украине 2,5 тысячи км линии фронта. Глубину фронта можно условно разделить на четыре уровня. Первая линия - до 3-х км, вторая, третья и четвертая - 60, 70 и 120 км соответственно.

Федоров рассказал, что Украине необходимо до 10 тысяч дронов для первой, трехкилометровой зоны. Для этой зоны нужны маленькие "птички", которые могут использоваться в быту. Они необходимы для городских боев и осуществления разведки на небольшие расстояния.

По его словам, для других линий нужны большие дроны, которые летают на длинные расстояния.

"Таких дронов мы законтрактовали уже более 200 штук. Ориентировочно столько их нужно, чтобы наши военные могли выполнять тактические задачи на линии фронта. Они начинают постепенно поступать - около 100 штук уже в Украине. Я думаю, что до конца октября-начала ноября все законтрактованные дроны будут у нас", - сказал он.

Федоров объяснил, что задача Украины заключается в том, чтобы постоянно поддерживать это количество дронов. То есть, независимо от того, сколько их уничтожат россияне, Украина должна обеспечить возможность их оперативного обновления.

"Для этого мы постоянно ищем возможности для покупки этих дронов, ремонтируем старые, открываем хабы для их восстановления и, конечно, обучаем на постоянной основе пилотов. Сейчас удалось собрать уже около 855 млн гривен на покупку новых БПЛА", - добавил министр.

Напомним, 1 июля Михаил Федоров объявил сбор средств на "Армию дронов" для украинской армии через платформу United24. Было принято решение всю линию фронта шириной около 2 470 км закрыть дронами. Они позволят мониторить действия врага, изменять военные стратегии и в дальнейшем сохранить как можно больше жизней военных.

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