Штаб Черноморского флота в аннексированном Севастополе 31 июля поразил самодельный дрон из труб, обшитый тканью, у которого по пути глох двигатель. Об этом сообщили очевидцы, пишет телеграм-канал Mash.

"В длину больше трёх метров, размах крыльев около двух с половиной. Обшивка тряпичная, внутри насквозь виднелись металлические трубы, а хвостовое оперение напоминало установленное на турецких "Байрактарах", - говорится в сообщении.

По словам очевидцев, дрон летел примерно в 80 метрах от земли на скорости примерно 120–140 км/ч под углом около 70 градусов.

"БПЛА был будто бы перегружен, его двигатель несколько раз глохнул, но всё-таки продолжил работу. Чуть меньше чем через 2,5 минуты очевидец услышал взрыв", - говорится в сообщении.

В разведке Великобритании назвали сообщения об ударе по штабу ЧФ РФ в Севастополе в день ВМФ "очередной неудачей Черноморского флота в пятимесячной войне против Украины, в ходе которой в апреле 2022 года ЧФ лишился своего флагмана, крейсера "Москва".

Напомним, утром 31 июля во двор штаба флота прилетел неопознанный объект. В Севастополе сообщили, что в результате происшествия шесть человек были ранены, это сотрудники штаба флота.

Позже в Крыму заявили, что штаб Черноморского флота атаковали самодельным БПЛА из Севастополя.

Тем временем война в Украине продолжается уже 163-й день. "Страна" следит за происходящим 5 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 162-го дня войны. К югу от Балаклеи Харьковской области россияне пытались наступать и прорвать оборону ВСУ. В Генштабе заявили, что на Авдеевском направлении противник активизировал штурмовые действия для вытеснения украинских войск с занятых рубежей, чтобы захватить Авдеевку и Пески. Военный эксперт Олег Жданов сказал, что РФ намерена "повторить 24 февраля" и планирует наступление минимум на четырех направлениях. Британская газета Financial Times написала, что сейчас у Украины нет даже 30% тех вооружений, которые нужны для масштабного контрнаступления, поэтому оно будет только в следующем году.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.